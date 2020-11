Gentleman ist überzeugt: „Kultur ist nicht verzichtbar“

Das tat Gentleman. Der Weg bis zu den fertigen Songs war trotzdem ein langer. Es dauerte eine Weile und rund 100 Song-Skizzen, die der Kölner mit Songwritern wie Damion Davis und Samy Deluxe erarbeitet hatte: „Im Reggae war die zentrale Botschaft, den Leuten, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, gegen Ungerechtigkeit anzusingen und den Gedanken von ,One Love‘ aufrechtzuerhalten. Aber diese Themen habe ich auf Deutsch nicht so gefühlt.“

Deshalb ist Gentleman in den neuen Songs persönlicher geworden und – wo soziale Botschaften transportiert werden – subtiler in der Ausdrucksweise. So postuliert er in „Staubsauger“, das vor der Corona-Krise entstand, dass er wie ein Staubsauger den Dreck in der angespannten Zeit aufsaugen will, um reinen Tisch zu machen.