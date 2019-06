Gemalte Monumente für das Glück, sein Kind spielen zu sehen

Zur Person

Sean Scully, 1945 in Dublin geboren, entwickelte ab den 1960ern einen unverkennbaren abstrakten Stil. Seine Bilder sind weltweit in Museumssammlungen vertreten, der Albertina vermachte er 1999 sein gesamtes druckgraphisches Werk, was damals mit einer großen Schau gewürdigt wurde. In der Vergangenheit waren Scullys Werke in Österreich außerdem im Linzer Lentos Museum, im Museum Liaunig/ Kärnten oder in der Kunsthalle Krems zu sehen. Neben der aktuellen Albertina-Schau (bis 8. 9.) zeigt der Künstler, der die US-Staatsbürgerschaft annahm und den größten Teil seiner Zeit im US-Bundesstaat New York lebt, derzeit in S. Giorgio Maggiore in Venedig neue Arbeiten (bis 13. 10.)