Gemäldegalerie mit Aal und streunendem Nashorn

„Achtung – ein streunendes Rhinozeros hat sich in dieser Geschichte angesiedelt“, heißt es auf einem Plakat am Beginn der Raumflucht der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien. „Betreten auf eigene Gefahr!“

Mit dem Nashorn meint sich das „Raqs Media Collective“ vermutlich selbst: Die Kunstuniversität, die heute, Freitag, ihren Wiedereinzug in das aufwendig renovierte Stammgebäude am Schillerplatz feiert, hat das aus Delhi stammende Trio beauftragt, die Kunstsammlungen der Institution durchzuwirbeln.