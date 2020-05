Geldof: Irische Trinklieder, Hirn & Humor

Die Augen zu, versunken in seine Texte, hing der Live-Aid-Initiator am Mikro und sang sich durch ein Programm, das Songs aus vier Dekaden brachte. Natürlich auch aus der Zeit mit den Boomtown Rats, der Punkband für Denker, die Alternativen und Zusammenhänge mitbedachte, als die Sex Pistols in Bezug auf soziale Zustände und Politik nur dagegen waren: "Mary Of The Fourth Form", "Rat Trap" oder " Banana Republic".



Dazwischen gab es viele berührende Songs aus Geldofs Solo-Alben: "Scream In Vain", das davon handelt, wie ihn der Erfolg eines Live-Aid-Projektes in Harbo in Äthiopien aus einer persönlichen Krise geholt hat.



Das simple Liebeslied "Dazzled By You". Und "Young and Sober", in dem Geldof ebenfalls zu irischem Tanz-Sound sein Leben Revue passieren lässt.

Das Problem dabei: Obwohl diese Songs Hit-Potenzial haben, waren sie nie Hits, weil sich nach Live-Aid niemand mehr für Geldof, den Musiker, sondern nur mehr für den kompromisslosen Aktivisten interessierte.