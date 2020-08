Geiger Michael Barenboim: "Auf das einander Zuhören abzielen"

Ihr Vater trat immer wieder für eine Zweistaatenlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt ein. Wie sehen Sie das?

Ich kann die politischen Ereignisse nicht in einem Interview erfassen, aber die Situation wird nicht besser. Ein Zeichen dafür ist, dass wir zum Beispiel das Konzert 2005 in Ramallah heute gar nicht so spielen könnten. Bei diesem Konzert spielten wir mit Musikern aus Syrien, Jordanien und anderen Ländern. Diese Konstellation wäre heute gar nicht denkbar. Und dieses Jahr ist ein besonderes Jahr auch für unser Konzert am 16. 8. in Salzburg. Diesmal können nur jene spielen, die zwar ursprünglich aus der Region kommen, aber bereits in Europa leben. Die anderen dürfen nicht reisen. Es fehlen uns viele, die wir gern dabei gehabt hätten. Wir mussten auch unser Programm ändern, ursprünglich wollten wir Richard Strauss’ „Heldenleben“ spielen.

Auf dem Programm in Salzburg haben Sie das „Siegfried-Idyll“ von Wagner. Ihr Vater war der erste, der Wagner in Israel gespielt hat. Gibt es heute noch Diskussionen darüber, ob man ihn oder auch Strauss in Israel spielen kann?

Das ist global ein hochaktuelles Thema: Was machen wir mit Menschen, die dazu neigen, Gedanken auszusprechen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Diese Diskussion bleibt nicht bei Wagner stehen. Wir können nicht so tun, als hätte es ihn nie gegeben, nur weil wir seine Schriften nicht mögen. So einfach kommt man nicht davon. Man muss Musik auch wahrnehmen können, ohne dass einem Momente aus der Biografie eines Komponisten im Weg stehen. Wenn man alles verbietet, wenn einem der Mensch dahinter nicht gefällt, bleibt nicht viel übrig.

Was aber, wenn ein zeitgenössischer Komponist ein faszinierendes Violinkonzert geschrieben hätte und Mitglied der AfD ist. Würden Sie das aufführen?

Ich kann mir die Situation überhaupt nicht vorstellen, aber das ist ein kompliziertes Thema, man weiß nicht, wie man selber reagieren würde.