Gefeierte "Walküre“ mit Kampe und Kaufmann in Müchen

Anja Kampe ist eine ideale Sieglinde mit dem Potenzial einer Brünnhilde (hat sie ja auch bei den Salzburger Osterfestspielen schon gesungen), dieses aber nur selten ausspielend, sondern stets auf innige Gestaltung fokussiert. Nina Stemme ist diesfalls die echte Brünnhilde, kraftvoll in der Höhe, ausdrucksstark, bis sie in den Schlaf gebettet wird. Ain Anger ist ein Hunding zum Fürchten, Ekaterina Gubanova eine Fricka, der Wotan verständlicherweise verfallen ist. Zum Triumph wurde der Abend aber vor allem auch für Jonas Kaufmann, der als Siegmund in der kargen, in der Personenführung klugen Inszenierung von Andreas Kriegenburg um so viel besser agierte als zuletzt als Parsifal in München oder als Don Carlo in Paris. Kaufmanns „Winterstürme“ sind ein Ereignis, seine „Wälse“-Rufe so irreal lange (wie schon auf CD), dass man kurz glaubt, man befinde sich wieder in der Virtual Reality. Sein Siegmund hat an Intensität gegenüber dem Debüt in New York 2011 sogar noch gewonnen.

gert Korentschnig, münchen