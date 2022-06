Gefangen im Keller

Seit mehr als drei Monaten kennen wir die Ukraine vor allem in Form eines Kriegsschauplatzes: Zerbombte Häuser, zerstörte Panzer und menschliches Leid reihen sich zu einer Erzählung über ein Land, mit dem wir uns davor nur abstrakt beschäftigt haben. Dass ein Staat mit 40 Millionen Einwohnern starke kulturelle Hervorbringungen hat, gerät da in den Hintergrund.

Umso bemerkenswerter ist die Entscheidung des deutschen öffentlich-rechtlichen Spartensenders ZDFneo, eine wegweisende ukrainische Produktion ins Programm zu nehmen: „Hide and Seek – Gefährliches Versteckspiel“ ist ein von der Kritik viel gelobter Neo-Noir-Krimi aus 2019. Darin macht eine Entführungsserie eine ganze Stadt unsicher und die Ränkespiele in den Behörden machen zusätzliche Probleme. ZDFneo zeigt die achtteilige Reihe diesen Samstag ab 22.00 Uhr. Ab Sonntag ist sie zudem für 30 Tage in der ZDF-Mediathek abrufbar.