Gastspiel von "Bat Out Of Hell"-Musical in Wien abgesagt

Das ursprünglich von 13. bis 16. April in Wien (Stadthalle) geplante Gastspiel des Rockmusicals "Bat Out Of Hell" wurde abgesagt. Der Veranstalter gab am Mittwoch in einer Aussendung produktions- und tourneetechnische Gründe an. Der Preis von bereits erworbenen Tickets wird an den jeweiligen Vorverkaufsstellen rückerstattet, bei Onlinekäufen werden Kunden direkt vom jeweiligen Anbieter kontaktiert und müssen nicht aktiv werden.