Garth Dennis von der Reggae-Band Black Uhuru 72-jährig gestorben

Garth Dennis, der in den 1980er Jahren als Leadsänger der Band Black Uhuru einen elektronischen und echogetriebenen Reggae-Stil entwickelt hat, ist tot. Der Musiker starb im Alter von 72 Jahren, wie das jamaikanische Kulturministerium am Samstag mitteilte. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

1949 als Rudolph Dennis in Kingston geboren und verbrachte er einen Großteil seiner Jugend in Trench Town, einem Viertel, das als Geburtsort der Reggae- und Rocksteady-Musik bekannt ist. Dort freundete er sich mit zukünftigen Reggae-Größen an, darunter Bob Marley, Peter Tosh und Bunny Livingston.

In den späten 1960er Jahren begann Dennis mit den Musikern Don Carlos und Duckie Simpson zusammenzuarbeiten, die später Black Uhuru gründeten. Die Gruppe, deren Name sich auf das Swahili-Wort für Freiheit bezieht, löste sich auf, nachdem ihre ersten Singles floppten. Dennis verbrachte fast ein Jahrzehnt mit der Reggae-Band Wailing Souls, bevor er in den 1980er Jahren mit Black Uhuru zurückkehrte.