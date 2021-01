Gartenbau-Kino wird umfassend saniert

Entsprechend sei in seinen Augen nun die längerfristige Perspektive das Entscheidende, so gerne man auch wieder die Türen für die Zuschauer öffnen würde. "Wenn die Politik sagt, wir müssen bis März zusperren, dann kann man damit arbeiten und muss sich nicht von Woche zu Woche durchhangeln." Auch etwaige Beschränkungen der Zuschauerzahlen seien im Kinobereich - zumindest abseits großer Sonderveranstaltungen - durchaus verkraftbar: "Das Kino hatte in den vergangenen Jahren nie mehr Auslastung als 25 bis 30 Prozent im Regulärbetrieb, weshalb uns das - zumindest hier im großen Gartenbaukino - nicht wehtut, wenn die Kapazität auf 50 Prozent beschränkt ist."

Den Tod des Kinos sieht Shetler jedenfalls auch in Zeiten permanenter Lockdowns und eines anhaltenden Streamingbooms nicht heraufdräuen. "Es wird zwar ein Loch geben und Wiederaufbauarbeit brauchen. Aber das Kino ist nicht tot! Ich glaube, dass den Usern das Streaming irgendwann zum Hals raushängen wird und sie froh sind, wenn sie etwas vorgegeben bekommen." Er merke das an sich selbst, habe er doch zwar Abos bei den großen Anbietern, "und dann schaue ich doch eher eine Kochshow", so Shetler, der vor seinem Wechsel ins Gartenbaukino 13 Jahre lang die Videothek Alphaville geführt hatte. Entsprechend plane er auch als Kinobetreiber. "Ich bin da altmodisch: Ich gehe gerne ins Kino und programmiere gerne fürs Kino. Ich denke in der Vorbereitung keine unhaptischen Streamingkanäle mit."

Das gilt allerdings nicht für alle Werke, die man als Verleih an die Filmfreunde bringen will. So werde man etwa Daniel Hoesls neuen Dokumentarfilm "Davos" parallel zum Kinostart auch digital verwerten: "Bei diesem Film funktioniert das gut, aber bei anderen ist das nicht der richtige Weg." Das Hauptproblem hierbei sei nun der große Rückstau an Filmstarts, der sich langsam und sicher bei den Verleihern auftürme. Auf allzu viel Koordination zwischen den Verleihern könne man dabei nicht setzen: "Alle schauen natürlich, wo sie bleiben. Die übergreifende Abstimmung zu finden, ist praktisch unmöglich, weil etwa niemand im Hochsommer starten möchte. Wenn es dann wirklich los geht, werden wohl nicht sieben bis zehn, sondern 15 Filme pro Woche ins Kino kommen."