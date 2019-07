Garanča in Göttweig: Traumstimmen vor traumhafter Kulisse

Hauptsächlich ließ aber bei der zwölften Auflage von „Klassik unter Sternen“ im Stift Göttweig Elina Garanča ihren kostbaren Mezzosopran wunderbar samtig, dunkel timbriert, dabei aber immer ganz klar funkeln. Zudem vermochte sie ihm eine unerschöpfliche Palette an Farben und Schattierungen zu entlocken. Herrlich ausgereift ist auch die Legatokultur des völlig uneitlen Stars.

Elina Garanča, zuerst im geschmackvollen, weißen, schulterfreien Kleid und dann wieder im obligaten Folklore-Kostüm, war stimmlich in Topform. Und so genoss man die von ihr erstmalig präsentierte, innig gesungene Arie „Plus grand, dans son obscurité“ aus „Die Königin von Saba“ von Gounod und „No puede ser“ aus der Zarzuela „La Tabernera del Puerto“ von Pablo Sorozábal, eigentlich für Tenor geschrieben, erstmalig in einer Version für Frauenstimme.