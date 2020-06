Garanča: "Ein Abend voller Leidenschaft"

Das Konzert (Hauptsponsor: Raiffeisen; Veranstalter: markant) wird "ein Abend voller Leidenschaft, gespickt mit wunderbaren Ohrwürmern", verspricht Erwin Hameseder, Generaldirektor der Raiffeisen Holding und Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

"Die Sterne über Göttweig werden am 11. Juli wieder leuchten", besonders "ein Stern", so Hameseder mit Blick auf Garanča – und das, obwohl die lettische Mezzosopranistin in einer bestimmten Rolle soeben "einen Vertrag auf Lebenszeit" geschlossen hat: "Die Rolle als Mutter ist die wichtigste, die man haben kann", so Hameseder. Nach der Geburt ihrer Tochter sei Garančas Stimme "noch großartiger" geworden, von "Rosé zu Bordeaux" gereift.

Reifen wird auch jener Veltliner-Stock, den Hameseder Garanča (zusätzlich zu einem Wachauer Dirndl für die Tochter) überreichte und der am Weingut des Stiftes eingepflanzt werden wird. Schließlich ist auch die Zusammenarbeit mit Garanča bei "Klassik unter Sternen" auf lange Zeit angelegt, betont Hameseder: "Wir überlegen jetzt schon, was wir nächstes Jahr für das Publikum machen können", sagt Garanča. Heuer gibt es u.a. verstärkte Shuttles nach dem Konzert und Wachauer Schmankerln beim Catering. Garanča jedenfalls denkt weit in die Zukunft: "Vielleicht kommt in zehn Jahren meine Tochter auf die Bühne und singt mit bei ,Ave Maria’!"