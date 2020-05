Ganz besondere Geschichten

Seinen kurzen Text „Drama“ ( siehe unten ) hat er zuletzt bei einem Literaturwettbewerb mit dem klingenden Namen Ohrenschmaus eingereicht.

Der wurde vor sechs Jahren vom Parlamentsabgeordneten Franz-Joseph Huainigg eingerichtet und wird von einer Fachjury begleitet.

Die hat nun Martin Rausch zum Sieger in der Kategorie Prosa erklärt. Langsam gewinnt der Martin daher auch sein Lächeln zurück.

„Der Martin hat genauso Gefühle wie nicht-behinderte Menschen“, betont seine Helferin, die bereits auf 30 Jahre Berufserfahrung vertrauen kann. Und die, wie sie sagt, für ihr Leben gerne die Künstler so professionell wie möglich betreut.

Wenn sie mit dem Martin neue Texte schafft, sitzt sie neben ihm, vor dem Computer. Ihre Finger kommen dabei mit dem Tippen

kaum nach, so sehr sprudelt es aus dem sonst so stillen Mann heraus. Ilse Hitzelberger weiß: „Auch er tut sich leichter, seine Gefühle auf dem Papier auszudrücken.“

Am späten Montagnachmittag werden die beiden erfolgreichen Texter nach Wien fahren, um im Museumsquartier den Literaturpreis und auch ein wenig Geld dafür entgegenzunehmen. Viel wichtiger als das Geld ist dabei allerdings der Applaus. Er wird dem Martin gewiss gut tun. Menschen mit Downsyndrom bekommen sonst nicht allzu oft in ihrem Leben Anerkennung.

Und es freut ihn selbstverständlich sehr, dass ihn die anderen aus seiner Gruppe und mit ihnen seine Betreuer von der Lebenshilfe zum großen Auftritt in Wien begleiten. Auch Kollege Manfred Nagl wird dabei sein, er gilt als der Philosoph in der Gruppe, hat selbst schon einen Preis gewonnen. Stellvertretend sagt er: „Schön, ich freue mich für den Martin.“

Diese Freude muss man nicht in Frage stellen. Menschen mit einem geistigen Handicap erachten es nicht als notwendig, anderen unbedingt zu schmeicheln. Sie sind selten neidisch, nie eifersüchtig. Erläutert Franz Riegler, gelernter Tischler aus Mürzzuschlag und seit 21 Jahren Betreuer bei der Lebenshilfe. „Das macht unsere Arbeit so angenehm.“

Das gemeinsame Reisen ist für die Kindberger Künstler nicht außergewöhnlich. Sie fahren öfters zu Vernissagen, Ausstellungen, Literaturwettbewerben. Um Preise entgegenzunehmen oder sich inspirieren zu lassen. Zuletzt waren sie in Hamburg.

Das Klima hier im Atelier ist sehr entspannt. Wenn jeder in seine Arbeit vertieft ist, ist es angenehm ruhig. „Hier heroben sind schon sehr schwierige Menschen sehr ruhig geworden“, erzählt Sozialpädagogin Hitzelberger stolz.