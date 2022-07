Gaming trifft auf Kunst - und plötzlich knirscht es im Metaversum

Im MAK fängt einen jedenfalls die schiere Brillanz der Bilder ein: Man sieht eine überflutete Tankstelle in der Dunkelheit, unheimlich vernebelte Vorstadtgegenden, manche Bilder werden auch mithilfe Künstlicher Intelligenz ins Abstrakte gekippt.

Zwar gibt es Konzepte hinter den Motiven – so spielen etwa Häuser in der Videosequenz auf die „Landnahme“ im digitalen Raum an, das Wasser in den Videos soll an den Fluss Lethe anknüpfen, der in der antiken Mythologie Vergessen verheißt.

Doch ist es die Abstraktion und Verrätselung, die Avedons Bilder von ihren Wurzeln in der Gaming-Ästhetik abkoppelt und auch von der Gefahr entfernt, Vorgänge im digitalen Raum nur platt zu illustrieren. Wer wissen will, wie sich die Formbarkeit des Digitalen anfühlt, kann hier einfach einmal schauen.