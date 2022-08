„Game of Thrones“-Star erntet Kritik nach Aussagen über Intimitätskoordination

Der britischen Times sagte der Darsteller von Ned Stark nun, Intimitätskoordinatoren würden ihn einschränken, „weil es die Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt“. Das würde „die Spontaneität ruinieren“, so Bean: „Ich glaube, das natürliche Verhalten von Liebenden würde ruiniert werden, wenn man es zu einer technischen Übung macht.“

Mehrere Schauspielerinnen haben sich daraufhin geäußert und dem 63-Jährigen widersprochen – so auch Emma Thompson („Eine zauberhafte Nanny“): In einem Radiointerview betonte sie die Wichtigkeit von Intimitätskoordinatoren. Sie seien die „fantastischste“ Ergänzung an einem Filmset, viele Kolleginnen würden ihr zustimmen. Man könne so eine Szene nicht einfach „fließen lassen“, erklärte Thompson: „Da ist eine Kamera und eine Crew. Du bist nicht alleine in einem Hotelzimmer, sondern meistens von einem Haufen Typen umgeben. Das ist keine angenehme Situation, Punkt.“