"Game of Thrones"-Darstellerin Diana Rigg ist tot

Die "Game of Thrones"- und "James Bond"-Darstellerin Diana Rigg ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 82 Jahren, berichtete der Guardian am Donnerstag. Rigg wurde in den 1960er Jahren berühmt, als sie in den "Avengers" die Rolle der Emma Peel einnahm. 1969 spielte sie die Ehefrau von James Bond an der Seite von George Lazenby ("Im Geheimdienst Ihrer Majestät").

In jüngerer Vergangenheit sah man Rigg in der Kultserie "Game of Thrones". Dort spielte sie die Lady Olenna Tyrell.