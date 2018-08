Galerien in Salzburg: Vom Wert des Pinselstrichs

Großgalerist Thaddaeus Ropac hat dauerhaft Zugriff auf diese Klientel, er muss in Salzburg also kein Spektakel veranstalten: Stattdessen zeigt er eine Kabinettschau zu Joseph Beuys sowie eine wunderbar konzentrierte Ausstellung der US-Künstlerin Elizabeth Peyton. Deren jüngste Porträts und Stillleben sind Meisterstücke malerischer Zurücknahme: Die Pinselstriche sind oft nicht mehr als Markierungen auf weißem Grund und doch so präzise, dass sich ein „Seelenbild“ der Dargestellten ergibt.

Mit Preisen zwischen 400.000 und 600.000 US-$ liegen Peytons Gemälde freilich in einem Bereich, in den nur wenige Sammler vordringen. Die Salzburger Galerienszene ist freilich breiter aufgestellt. Als Neuzugang ist hier die Galerie Weihergut in der Linzergasse zu vermelden, die unter neuer Führung wiedereröffnete: Sie bat den deutschen Künstler Carsten Fock, sich vor Ort inspirieren zu lassen. Mit Landschaftsbildern haben die Werke, die nun in enger Hängung arrangiert sind (Papierarbeiten 3900 €, Gemälde 7000– 30.000 €), nur entfernt zu tun, die Schau sprüht aber vor Energie und macht neugierig auf das weitere Programm.