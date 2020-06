Gags 2012: Narrisch, narrischer, Villach

Das war jetzt aber unter der Gürtellinie." – "Do laft eh nix mehr." – "Und warum hast dann immer Migräne?" – "Sicher ist sicher."

Lustig oder primitiv?

Am " Villacher Fasching" (Dienstag, 20.15 Uhr, ORF 2) scheiden sich Geister. Eines ist das Faschingsprogramm aus Kärnten auf jeden Fall: erfolgreich. 1995 hatte die Sendung 2,3 Millionen Zuschauer. Noch vor zehn Jahren sahen zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu. 2011 waren es 1,35 Millionen – immer noch ausreichend für einen respektablen Platz im Ranking der fünf beliebtesten ORF -Sendungen des Jahres (siehe Grafik unten).

Die Beziehung zwischen dem 1867 erstmals erwähnten Villacher Fasching und dem ORF geht bis in die frühen 60er-Jahre zurück. 1963 übertrug das ORF -Fernsehen erstmals Ausschnitte aus einer Faschingssitzung. Seit 1972 überträgt er die Zusammenfassung des Programms aus dem Villacher Kongresshaus. Und es geht weiter. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Vertrag zwischen dem ORF und der Villacher Faschingsgilde bis 2017 verlängert wurde.

Gut oder schlecht? Es scheiden sich die Geister …