The xx: Gänsehaut und Sehnsuchtssound

Schon seit Wochen war das erste Wien-Konzert der zurzeit gefragtesten Indie-Band der britischen Inseln ausverkauft: The xx haben für ihr Debüt-Album 2010 den Mercury Music Prize gewonnen und 2012 mit „Coexist“ einen zweiten Gänsehaut-Garanten nachgeschoben. Und konnten so beim Wien-Einstand am Mittwoch 3200 Besucher in den Gasometer locken.