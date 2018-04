Gänsehaut pur beim grandiosen Heimspiel

„Wir sind besser. Und ihr seid besser!“ Wanda-Sänger Marco hat mit seiner Einschätzung recht. Er steht auf der Bühne der Wiener Stadthalle, zum zweiten Mal in seinem Leben, und rund um ihm toben 14.500 begeisterte Anhänger. Und das schon seit einer Stunde.

Zu Beginn der Show, gleich nach dem Opener mit „ Bologna“, mit dem Wanda 2014 der große Durchbruch auch in Deutschland und der Schweiz gelang, fiel Marco zu diesem Massenzuspruch nicht viel ein. Aber seither ist ganz klar geworden: Das hier ist ein Triumphzug, der die Begeisterung von Wandas Stadthallen-Debüt im Jahr 2016 tief in den Schatten stellt.

Was diesmal auffallend besser ist: Die Band ist nicht mehr so angespannt, wie bei der damals neuen Situation. So kann heute ganz das unbeschwerte Genießen des Moments im Vordergrund stehen.

Der zweite große Pluspunkt: Wanda haben mit dem dritten Album „Niente“ Songs dazu bekommen, die nachdenklicher sind, auch mal mit akustischen Gitarren oder dem Klavier begleitet werden, und in den Melodien noch markanter sind, als die früheren Hits.