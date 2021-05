Das schafft Delay mit durchwegs tanzbaren Club-tauglichen Songs, humorvollen Reimen und ungewöhnlichen Blickwinkeln. So zielt „Lächeln“, ein Song, der beim ersten Hören wie eine Kritik an der Konsumgesellschaft wirkt, auf den Klimawandel ab. „Den Konsum an sich verurteile ich gar nicht“, erklärt Delay. „Ich bin Hip-Hopper und zum Beispiel bei Klamotten kann ich mich dem Konsum selbst nicht entziehen. Was ich aber verurteile, ist die Wegwerfgesellschaft. Dass sich die produzierende Wirtschaft, egal ob bei Textilien oder Technik, dahin entwickelt hat, dass alles so gebaut und gemacht wird, dass es nach einem Jahr kaputt ist und man es neu kaufen muss. Es wird nichts mehr repariert und nichts in Qualität investiert. Diese Form von Konsum ist das, was unseren Planeten umbringt.“