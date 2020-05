Frieren, spüren, sich erwärmen

In dem Schwarz-Weiß-Film, der in einer Ecke der Ausstellung über den Schirm flimmert, sitzt Josef Dobrowsky mitten im Schnee – mit Schal, Hut und Hubertusmantel ist der Maler, zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits 67 Jahre alt, in die Arbeit an der Staffelei vertieft. "Man kann keine Winterlandschaft durch ein Fenster malen", hatte der Künstler einmal gesagt. "Denn man muss dabei frieren."

In der Tat ist es so, dass Dobrowskys Bilder in der Lage sind, die Kälte eines Winters zu kommunizieren; ebenso scheint die Wärme von Sonnenstrahlen, die auf die Stützpfeiler einer Kirche fallen, oder die Luft eines Tags an den Ufern der Donau direkt aus manchen Bildern herauszuströmen.

Bilder aus der Ausstellung im Belvedere