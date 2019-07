Frieder Burda ist tot: Verlegersohn und Mäzen

Er erwarb, was ihm gefiel oder ihm „Herzklopfen“ verursachte: „Ich will schöne Bilder zeigen und niemanden belehren.“ Mit diesem Grundbegehren traf der Millionär aus deutschem Verlegeradel den Geschmack des Publikums.

Seine international beachtete Sammlung, die er in immer wieder neuen Varianten mit Leihgaben in seinem 2004 eröffneten Museum präsentierte, umfasst heute mehr als 1000 Bilder und Skulpturen – von den deutschen Expressionisten über den späten Picasso bis hin zu Gegenwartskünstlern wie Georg Baselitz und Sigmar Polke. Zuletzt hat das zerschredderte Bild „Girl with Balloon“ alias „Love is in the Bin“ des Street-Art-Künstlers Banksy fast 60.000 Besucher ins Museum gelockt.

Dieses hat Frieder Burda vom New Yorker Star-Architekten Richard Meier an Baden-Badens Prachtmeile erbauen lassen. Es wurde von ihm allein finanziert.

Zur Einordnung: Meier hatte davor unter anderem auch das Museum für Neue Kunst in Barcelona und das Getty Center in Los Angeles entworfen. Über Burdas Tod hinaus ist das Museum durch eine Stiftung gesichert. Dafür hat er sich 2015 von einem seiner Bilder getrennt: Für einen Mark Rothko bekam er bei einer Christie's-Auktion 40,5 Millionen Dollar.