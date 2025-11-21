Frida-Kahlo-Gemälde für Rekordsumme versteigert

Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert worden - und damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau geworden. Zwei Bieter lieferten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild "El sueño (La cama)", berichtete das Auktionshaus Sotheby's. Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das Werk zeigt die Künstlerin schlafend in einem Bett, das am Himmel zu schweben scheint. Darauf liegt ein riesiges Skelett, dessen Beine mit Dynamit umwickelt sind.

Das bisher teuerste je bei einer Auktion versteigerte Kunstwerk einer Frau war das Gemälde "Jimson Weed / White Flower no.1" der US-Künstlerin Georgia O'Keeffe, das 2014 für 44 Millionen Dollar verkauft worden war. Der bisherige Rekord für ein Kahlo-Werk lag bei 34,9 Millionen und wurde 2021 erzielt. "El sueño" wurde 1980 für 51.000 Dollar versteigert "El sueño (La cama)" war 1980 zuletzt versteigert worden - für 51.000 Dollar, also etwa ein Tausendstel des jetzigen Preises. "Dieses Rekordergebnis zeigt, wie weit wir gekommen sind, nicht nur in unserer Anerkennung des Genies von Frida Kahlo, sondern auch in der Anerkennung von weiblichen Künstlern auf dem höchsten Niveau des Marktes", sagte Anna Di Stasi, die Leiterin der Abteilung für lateinamerikanische Kunst beim Auktionshaus Sotheby's.

Bei den traditionellen Herbstversteigerungen der großen Auktionshäuser in New York war bereits Anfang der Woche ein Rekord aufgestellt worden: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) war für 236,4 Millionen Dollar versteigert worden - und damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte geworden. Das teuerste je versteigerte Kunstwerk ist seit 2017 das Leonardo da Vinci (1452-1519) zugeschriebene Bild "Salvator Mundi", das in New York 450,3 Millionen Dollar erzielte. Mexikanerin für extravaganten Stil bekannt Die für ihren extravaganten Stil bekannte Mexikanerin Frida Kahlo gehört zu den bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas. In vielen ihrer Bilder, darunter zahlreiche Selbstporträts, verarbeitete sie persönliche Erlebnisse.