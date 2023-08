Frequency: Glitzer im Gesicht und etwas Nostalgie im bunten Genre-Mix

Der kanadische Rapper und DJ bbno$ (ausgesprochen „Baby No Money“), spielte in seinem Auftritt Songs von Rick Astley und sogar „I am from Austria“ von Reinhard Fendrich ein. Dilla, eine deutsche Rapperin, die am frühen Abend auf der Red-Bull-Stage, ihren Sound zwischen „technoid“ und Power-Pop, ihre großartige Stimme und Song wie „Photosynthese“ und „Mit dir“ vorstellte, ließ ihr Publikum eine ganze Strophe von der Queen-Hymne „Bohemian Rhapsody“ singen – obwohl sie nur eine Zeile davon für ihren Song „Mama“ gestohlen hat. Und Robin Schulz hatte in seinem wild pumpenden Electronic-Dance-Set unter anderem „Sweet Dreams“ von den Eurythmics eingebaut.