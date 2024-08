Frequency-Bilanz: Nach drei Tagen Hitze kam noch der große Regen

Schönheitsfehler

Nur „Haus am See“ deutete Fox in der Zugabe nur an. Er ließ das Publikum ohne Band-Begleitung eine Strophe singen, bevor er endgültig von der Bühne ging. Das war aber der einzige Schönheitsfehler bei seinem Auftritt.

Ansonsten war am Frequency am Samstag und an den Tagen davor business as usual angesagt. Viele alte Bekannte waren da gewesen: Yung Hurn, Timmy Trumpet und RIN sind schon fast Dauergäste in St Pölten.

Letzterer brachte Samstag bei einsetzendem Regen ein „Heimspiel“ von „eurem Lieblingspiefke“ auf die Space Stage. Und RAF Camora, der sich acht Monate wegen eines Burn-outs und Problemen mit Tinnitus zurückgezogen hatte, feierte in St. Pölten sein Bühnen-Comeback. Er verteilte Tausende Fahnen mit der Aufschrift „Out Of The Dark RAF Camora“ im Publikum, weil er das Live-Video zu seinem Falco-Cover „Out Of The Dark“ drehte. Klar, das muss in Österreich sein.