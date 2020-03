"Freistunde" in ORF1: "Ich bin nicht die Lehrerin"

„Wir wollen eine Mischung aus Bildung und Unterhaltung, also Infotainment liefern und damit relativ nahe an die Zielgruppe rankommen. Das junge Publikum soll sich in der , Freistunde’ wiederfinden, Fragen und Bedürfnisse äußern können“, erklärt Fanny Stapf. Deshalb werden auch Schüler und Lehrer von zu Hause eingebunden und können sich mit Videos und Botschaften einbringen. Man sei bereits mit Lehrern und Lehrerinnen im Austausch. „Manche haben bereits geplant, die , Freistunde’ in ihre Lerninhalte einzubauen. Zum Beispiel könnten Schüler Fragen zu einer ,Universum’-Doku gestellt bekommen“, so Stapf.

Die Sendung folgt keinem starren Konzept, sondern wird sich in den kommenden Tagen bzw. Wochen ständig verändern. „Es ist Learning by doing: Es wird ständig Erweiterungen geben“, sagt Stapf.

Online wird man das Angebot weiter ausbauen. Man will zum Beispiel die „ZIB Zack“ in mehreren Sprachen anbieten, damit etwa auch Arabisch sprechende Kinder den Nachrichten folgen können. Dabei ist Stapf aber eines wichtig: „Wir machen aber definitiv kein klassisches Schulfernsehen und ich bin auch nicht die Lehrerin, die den Kindern zu Hause etwas vorträgt. Es geht einfach darum, die Kinder und Jugendlichen durch diese ungewöhnliche Zeit zu begleiten.“

Sendungshinweis: Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr in ORF1. Außerdem werden die Sendungen der „ Freistunde“ für die non-lineare Nutzung auf einer Spezialseite der ORF-TVthek (TVthek. ORF.at/freistunde) längerfristig angeboten.