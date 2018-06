"Freischütz"-Premiere: Ein Schuss ins Knie

Ja, „Der Freischütz“ ist ein schwieriges Werk, aufgrund der Rezeptionsgeschichte als deutsche Nationaloper (was zu kurz greift), aufgrund der Inhomogenität, aufgrund der nicht gerade zeitgemäßen Story, vor allem aber aufgrund der vielen Dialoge. Die sind schon bei der „Zauberflöte“ und bei „Fidelio“ ein Problem, beim „Freischütz“ jedoch wegen des Librettos von Johann Friedrich Kind ein besonderes. Dabei gibt es in diesem Werk fantastische Musik. Und eine „Readers-Digest“-Fassung, auf 90 Minuten gekürzt, in Topbesetzung und konzertant, wäre wohl einmalig charmant.

Wenn man jedoch einen „Freischütz“ als Neuproduktion ins Staatsopern-Repertoire wuchtet, bräuchte es zwingende Argumente dafür.

Dirigentische – etwa heute einen Thielemann oder früher einmal einen Harnoncourt: gibt es hier nicht.

Oder sängerische – eine Traumbesetzung, die nur an diesem Ort in dieser Konstellation zu hören ist: ebenso nicht auszumachen.

Oder (am besten und) szenische – eine märchenhafte, mystische, durchaus naturalistische Umsetzung (why not?) mit höchstem technischen Aufwand oder auch eine geniale Idee, wie die Geschichte von den Freikugeln und vom satanischen Bund wieder Relevanz auf der Opernbühne bekommen könnte: Fehlanzeige! Dieser „Freischütz“ ist ein Schuss ins Knie. In der Politik würde man nach so einem Flop sofortige Neuwahlen fordern.

„Liebe kann so anstrengend sein“, sagt Daniela Fally als Ännchen an diesem Abend. Oper kann so fad sein. Ein junger Mensch, der sich in diese Aufführung verläuft, wird vom Virus Oper sicher nicht infiziert. „Armer Weber“, rief, als der Vorhang fiel, ein Besucher von der Galerie und meinte garantiert nicht den verstorbenen „Drahdiwaberl“-Chef. Und dann folgte ein Buhkonzert. Auf die Besucher ist Verlass.