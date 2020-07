Free-Jazz-Pionier John Tchicai gestorben

Der dänische Jazz-Saxophonist John Tchicai ist tot. Er sei am Montag in einem Spital verstorben, teilte seine Ex- Frau Margriet Naber mit. Tchicai wurde 76 Jahre alt. Er hatte im Juni eine Gehirnblutung erlitten und seitdem im Koma gelegen.

Tchicai wurde 1936 als Sohn einer dänischen Mutter und eines kongolesischen Vaters in Kopenhagen geboren. 1963 zog es den jungen Saxofonisten ins Jazz-Mekka New York. Dort wurde er an der Seite von Archie Shepp zu einem der Gründungsväter der Formation " New York Contemporary Five".

Später kam Tchicai nach Europa, wo er zu einem der führenden Köpfe des Free Jazz aufsteigen sollte. Mit Auftritten mit Szenegrössen wie John Coltrane, Milford Graves oder Steve Swallow machte der Musiker von sich reden.