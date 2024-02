Seelenmusik: Wie Gustav Mahlers Weltabschiedswerk zur Offenbarung wird

Die beste Nachricht zuerst: Sein Beinbruch, samt Gipsverband, konnten Franz Welser-Möst nach krankheitsbedingter Pause nicht an seiner Rückkehr ans Pult der Wiener Philharmoniker hindern. In den kommenden Tagen begleitet er das Weltklasseorchester auf eine Tournee in die USA. Zuvor lässt er das Wiener Publikum sein Programm hören.

Zunächst Gustav Mahlers 9. Symphonie im Wiener Konzerthaus.