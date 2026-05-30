Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Schubertiaden

Die Geheimnisse Schuberts "herauskitzeln": Saisonstart in Atzenbrugg

Am 31. Mai ist Saisonstart auf dem Schubertschloss Atzenbrugg. Mit Clemens Unterreiner und Andrea Linsbauer.
Peter Temel
30.05.2026, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-225276415
Bässe Groissböck und Holl: "Opern sind mit Bildern zugepflastert“

Auf Schloss Atzenbrugg im Tullnerfeld, wo Franz Schubert mehrere Sommer verbrachte, stehen die Schubertiaden 2026 unter dem Motto „Leben, Liebe, Vergänglichkeit“ und widmen sich dem Jahr 1826 – einer künstlerisch intensiven, zugleich von Krankheit geprägten Lebensphase des Komponisten.

Bei ihrem Salon im März hatte Intendantin Ildikó Raimondi in Wien unter anderem Clemens Unterreiner zu Gast. Der schillernde Bariton bestreitet heute, 16 Uhr, den Auftakt. „Für Atzenbrugg, das ein unglaublicher Sehnsuchtsort war, nicht nur für Schubert, hab ich mir überlegt, meine Lieblingslieder von ihm auszusuchen“, sagte Unterreiner. Dazu kommen noch Schumann und Strauss, es gehe um „Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft, Natur, Verlust und Tod, also alle Themen unseres Lebens“. Andreas Láng wird dazu passende Geschichten erzählen.

Pianistin Andrea Linsbauer, die Unterreiner begleitet und auch solo spielt, sagt: „Ich fühle mich in Atzenbrugg sehr zu Hause. Und Schubert hat für Pianisten sehr angenehm geschrieben.“ Sie freue sich besonders auf Lieder wie „Ungeduld“ – oder „Der Wanderer“. Darin heiße es, zitiert Unterreiner: „Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück.“

Franz Schuh im Schubert-Schloss: Mit Musik in die Hölle und wieder heraus
Franz Schuh im Schubert-Schloss: Mit Musik in die Hölle und wieder heraus

Der Intendant der Oper Burg Gars, wo er heuer „Madama Butterfly“ zeigt, findet es in diesem Sinne wichtig, dass die vielen Festivals „nicht gegen- sondern miteinander arbeiten und an jedem Standort dessen Geheimnis herausgekitzelt wird.“ Das Lied bleibe bei ihm ohnehin oft auf der Strecke. Für „Gesang und Wort“ gab es noch Tickets im Nebensaal. Ein weiteres Highlight im Programm (schubertschloss.at): Gerichtsmediziner Christian Reiter und Ildikó Raimondi beleuchten am 21. Juni Schuberts Krankengeschichte wissenschaftlich und musikalisch.

Sommertheater
kurier.at, tem  |   |  Aktualisiert vor 3 Minuten

Kommentare