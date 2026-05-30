Die Geheimnisse Schuberts "herauskitzeln": Saisonstart in Atzenbrugg

Auf Schloss Atzenbrugg im Tullnerfeld, wo Franz Schubert mehrere Sommer verbrachte, stehen die Schubertiaden 2026 unter dem Motto „Leben, Liebe, Vergänglichkeit“ und widmen sich dem Jahr 1826 – einer künstlerisch intensiven, zugleich von Krankheit geprägten Lebensphase des Komponisten.

Bei ihrem Salon im März hatte Intendantin Ildikó Raimondi in Wien unter anderem Clemens Unterreiner zu Gast. Der schillernde Bariton bestreitet heute, 16 Uhr, den Auftakt. „Für Atzenbrugg, das ein unglaublicher Sehnsuchtsort war, nicht nur für Schubert, hab ich mir überlegt, meine Lieblingslieder von ihm auszusuchen“, sagte Unterreiner. Dazu kommen noch Schumann und Strauss, es gehe um „Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft, Natur, Verlust und Tod, also alle Themen unseres Lebens“. Andreas Láng wird dazu passende Geschichten erzählen.

Pianistin Andrea Linsbauer, die Unterreiner begleitet und auch solo spielt, sagt: „Ich fühle mich in Atzenbrugg sehr zu Hause. Und Schubert hat für Pianisten sehr angenehm geschrieben.“ Sie freue sich besonders auf Lieder wie „Ungeduld“ – oder „Der Wanderer“. Darin heiße es, zitiert Unterreiner: „Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück.“