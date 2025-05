Es sind „Bekenntnisse eines Unmusikalischen“, die Franz Schuh am 29. Juni im niederösterreichischen Schloss Atzenbrugg ablegen will. Hört man dem Schriftsteller und Essayisten nur ein paar Sätze lang beim Reden über Musik zu, könnte man dies rasch als Koketterie enttarnen.

"Rüscherl-Mozart" Schuh sagt: „Schuld an meiner Unmusikalität ist Mozart, denn ich habe in meiner Schulzeit Aufführungen gesehen, die ich als ,Rüscherl-Mozart‘ zusammenfassen würde. Diese Rokokoisierung hat mich sehr lange Zeit von Mozart abgebracht. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Herold der Verkindung.“ Erst durch den Film „Don Giovanni“ von Joseph Losey sei er draufgekommen, „was für ein Wahnwitz da drin steckt: Der Typ verschwindet lieber in der Hölle, als dass er darauf verzichtet, seinen Lüsten nachzugehen. Das ist schon bei Molière eine Geschichte gewesen, aber durch Mozart kriegt sie paradoxerweise erst wirklich einen philosophischen Hintergrund, musikalisch sowieso.“

Schubert-Schloss Atzenbrugg Auf Schloss Atzenbrugg im Tullner Becken verbrachte Franz Schubert mit seinem Freundeskreis die Sommermonate der Jahre 1820 bis 1822 (und wahrscheinlich auch 1823). Nach einer Renovierung beherbergt das Schloss u. a. ein Museum, das den Komponisten mit allen Sinnen erlebbar machen möchte.

2024 war ihr gemeinsames Programm dem Hochwasser zum Opfer gefallen.



Aha-Erlebnis im Spital Franz Schubert habe er „wirklich begriffen“, sagt Franz Schuh. Er hatte, um eine Wendung, die er in den „Radio-Proseminaren über Musik auf Ö1“ gehört habe, zu benutzen, ein „musikalisches Aha-Erlebnis“. Es betraf das Schubertlied „Am Brunnen vor dem Tore“. „Ich war immer abweisend gegenüber derart abgeschliffenem Kulturgut, das einem hineingeblasen wird und das man unter allen Umständen großartig zu finden hat.“ Aber dann kam 2022 die „Hölle des Spitals“, in der er für zwei Jahre gelandet sei. „Das Spital entkleidet den Menschen und reduziert ihn auf medizinisch-technische Objektivierungen", sagt Schuh. "Und das ist so höllisch, weil man das Elend an sich selber merkt – welches anthropologisch fest verankert ist, weil fast jeder einmal dort hin gerät. Und dann höre ich Unmusikalischer dieses Lied. Da ist mir innerhalb kürzester Zeit klar geworden: Wenn Humanität eine Chance hat, dann auf diese hochsensible Art, bei der man eben das Abgebrauchte weghören muss, weil das steckt gar nicht drin. Das ist die höchste Variante von Zivilisation – ein Grund, weiter zu machen, auch wenn man die Hölle des Spitals durchmessen hat.“

Ildikó Raimondi: "Man kann den Atem der Sänger spüren" „Ich glaube, dass Atzenbrugg wirklich zu Schubertiaden passt, wie wir sie von Kupelwiesers Kupferstichen kennen“, sagt Sopranistin Ildikó Raimondi. „Weil man die Künstler wirklich bei sich hat. Ich genieße dieses Kleine, Ursprüngliche sehr, weil man den Atem der Sängerinnen und Sänger spüren kann“. Im zweiten Jahr ihrer künstlerischen Leitung legt sie den Schwerpunkt auf Schuberts Beziehung zur Volksmusik und das prägende Jahr 1825. Raimondi: „Schubert wusste nicht, dass er nur noch drei Jahre zu leben hatte. Er war erst 28 und doch schon in den reifen Jahren.“ Das Jahr 2028 mit dem 200. Todestag sei ein „großes Ziel“. Allzu sehr wachsen wolle man nicht, aber ihr schwebt vor, „diesen prachtvollen Garten“ zu nützen.