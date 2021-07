Franz Hubmann in der Albertina: Fotos, die der Zeit ein Gesicht gaben

Hubmann-Fotos vermitteln ein G’spür des Mannes am Auslöser für aussagekräftige Augenblicke. Sie zaubern Emotion ins Bild. Sie glänzen vor Menschlichkeit, Menschenkenntnis, Charme und technischer Perfektion. Und was sagt uns ein Bild unmittelbarer als Worte? Was tut sich hinter den abgebildeten Gesichtern? Wir wissen es nicht, können es nur erahnen. Denn das Bild ist ein undurchsichtiges Hilfsmittel zur Erklärung einer Situation. Aber es ist wichtig, dass es da ist – auch wenn die Interpretation letztlich offen bleibt.

Hubmann ist ätzender als sein von ihm bewunderter Kollege Henri Cartier-Bresson; er sah sich „dort, wo der Qualtinger ist“, nahm „die Leute stärker auf die Schaufel“. Seine Fotos erzählen Geschichten, lassen uns oft schmunzeln oder entlarven als Menschenstudien.