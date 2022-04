Franz Ferdinand in Wien: Nicht heiß genug für nackte Oberkörper

„Wir werden so viel springen, dass uns so heiß wird, dass wir uns am Ende bis zur Hüfte nackt ausziehen!“ Mit diesem Vorsatz begegnete Sänger Alex Kapranos zu Beginn des Konzerts der schottischen Rockband Franz Ferdinand in der Wiener Open-Air-Arena den eisigen Temperaturen.

Soweit kam es an diesem Mittwochabend natürlich nicht. Nur er selbst – zusätzlich gewärmt von den Scheinwerfern der Bühne - zog sich in der Halbzeit das Glitzersakko aus. Im Publikum behielt man die Wintermäntel lieber an, lüftete mittendrin nur Hauben und Schals.