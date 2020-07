Frankfurt: Buchhandlungen brauchen Hilfe

Die größte Bücherschau der Welt findet zum 64. Mal statt. 7300 Aussteller sind aus rund 100 Ländern angereist. Neuseeland nützt den Auftritt als "Schwerpunkt-Land" nicht nur, um Leser zu gewinnen, sondern auch Urlauber.

Bis Sonntag werden 300.000 Besucher erwartet. 1000 Autoren stellen Neuerscheinungen vor – unter ihnen viele, die der Schriftsteller Bodo Kirchhoff kürzlich kritisierte:

"Es gibt keinen Prominenten, keinen abgehalfterten Minister, keinen abgehalfterten Sportler, der nicht ein Buch schreibt."

Kulturministerin Claudia Schmied betonte am Gemeinschaftsstand österreichischer Verlage: "Schriftstellerinnen und Schriftsteller geben wichtige Impulse, zur Stärkung der Identität und des Selbstbewusstseins eines Menschen." Allein ihr Ministerium fördere die Buch- und Literaturszene jedes Jahr mit 11,7 Millionen Euro.

Am Donnerstag wird es um 13 Uhr in den Messehallen ganz still sein, alle lauschen der Nachricht, wer Literatur-Nobelpreisträger 2012 ist. Der Japaner Haruki Murakami, der Ungar Peter Nádas und der Ire William Trevor stehen angeblich hoch im Kurs.