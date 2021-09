Frank-Herbert-Bestseller-Verfilmung "Dune": Die Wüste bebt

Filmkritik zu "Paolo Conte - Via Con Me": Wunderbare Hommage an "Fürsten der Musik"

Gemütlich rollt der alte Fiat Topolino durch die idyllische piemontesische Landschaft, gesäumt von Weinbergen und sanften Hügeln. Das Auto, dem Paolo Conte seinen gleichnamigen Song gewidmet hat, zieht sich wie ein roter Faden durch dieses wunderbare Filmporträt des berühmten Cantautore: „Topolino amaranto“.

Es ist ein Vergnügen, in die Welt des Paolo Conte einzutauchen. Ertönt nur ein Akkord seiner Lieder, so fühlt man sich gleich versetzt in eine italienische Bar oder in ein Gespräch zweier Liebender: „Via via, vieni via con me. It’s wonderful, it’s wonderful, it’s wonderful, good luck, my baby“.

Bei Paolo Conte herrscht Ohrwurmalarm.