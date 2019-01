Fotomuseum: Kaum jemand plädiert für den Standort Salzburg

Die Diskussion über die Gründung eines Fotomuseums als Einrichtung des Bundes ist verebbt. Aber nur einstweilen. Denn irgendwann wird die Machbarkeitsstudie fertig sein, die Wilfried Haslauer, der Salzburger Landeshauptmann ( ÖVP), im vergangenen Sommer in Auftrag gegeben hat. Sie werde, sagte Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP), die Entscheidungsgrundlage für die Frage sein, „ob und in welcher Form ein Haus für Fotografie in Salzburg realisierbar wäre“.

Die Mozart-Stadt, in der sich u. a. das Museum der Moderne und der Fotohof mit Aspekten des Mediums beschäftigen, sei „in jedem Fall ein interessanter Standort“.

Die Studie soll, berichtete die APA, unter anderem Fragen nach dem genauen Ort, der Struktur und der Finanzierung klären. Über die inhaltliche Ausrichtung aber wurde kein Wort verloren.

Erstaunlicherweise ist die Ausrichtung auch kein Thema im Thesenpapier „Bedarf und Grundlagen einer Institution für Fotografie in Österreich“, das Thomas Drozda ( SPÖ), Kulturminister bis Ende 2017, in Auftrag gegeben hatte. Als Vertragspartner fungierte Gerald Matt, einst Leiter der Kunsthalle Wien und nun „Direktor“ des eher unbekannten, exzellent klingenden „ Art Institute Vienna“. Für das mit einer „ArGe Foto“ erstellte Konvolut erhielt er schlanke 25.920 Euro. Die Arbeitsgemeinschaft besteht – neben Matt – aus Christiane Kuhlmann vom Museum der Moderne, Sebastian Lux (Stiftung F. C. Gundlach) und Urs Stahel, dem Gründungsdirektor des Fotomuseums Winterthur.

Zunächst fasst man die die Debatte um ein Fotomuseum zusammen (S. 6–9). Danach stellt man internationale Institutionen vor und zieht tieflotende Schlüsse: Fotografie schaffe Nachfrage; Kunst- und Fotomuseen würden sich ergänzen; es sei ein Vorteil, wenn Ausstellen, Sammeln, Forschen und Vermitteln in einem Haus vereint seien (S. 10–19). Es folgt eine Darstellung der nationalen Angebote und eine Stichwortsammlung mit Argumenten vor allem für ein Foto-Institut als „Kompetenzzentrum“ oder „Center of Excellence“ (S. 19–37).

Und man skizziert fünf Modelle, darunter ein „zentralisiertes Großmuseum der Fotografie“ und eine „Kunsthalle für Fotografie“. Empfohlen wird – wen wundert’s? – das Kompetenzzentrum mit „Leuchtturmfunktion“ und „flexibler Organisationsstruktur“ wahlweise in Wien oder Salzburg (S. 38–40).