Fotokünstler Alec Soth: Am Ort, an dem die Sehnsucht kippt

In Soths Bildserien erscheinen diese Licht- und Schattenseiten auf famose Art ausbalanciert. So widmete der Fotograf den Zyklus „Broken Manual“ (2010) dem Aussteigertum: Er ersann unter Pseudonym das Ratgeberbuch „How to Disappear in America“ („Wie man in Amerika verschwindet“) und suchte Menschen auf, die sich aus der US-Zivilisation zurückgezogen hatten. Soth sympathisiert mit seinen Sujets – doch der junge Mann, der in einem Bild nackt posiert wie Adam im Paradies, hat auch ein Hakenkreuz am Arm tätowiert. In einem Film, der in der Schau läuft, gibt er abstruse rassistische Statements von sich– die Idylle kippt.