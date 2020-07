Fotografinnen schwelgen in ihren Reiseerinnerungen

Reisen ist im Jahr 2020 ein schwieriges Thema. Viele Grenzen sind nun wieder geöffnet, aber manche werden schon wieder dicht gemacht. Zumindest wissen jene, die jetzt einen Urlaub buchen, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob sie ihn auch antreten können. Was bleibt, ist ein ungutes Gefühl.

Egal, ob man dennoch das Weite sucht, oder lieber in der Stadt bleibt: In einer Fotoausstellung in der Galerie einflussraum kann man ab 10. Juli zumindest das Bedürfnis der Augen nach fremden Welten befriedigen.