Fotografin Elina Brotherus: Starke Emotionen, strenge Form

Ein hartnäckiges Klischee schreibt den Bewohnern Finnlands einen Hang zur Schwermut zu. Doch die aus Helsinki stammende Elina Brotherus (*1972) ist angeblich gar nicht so traurig, wie sie in vielen Bildern, die bis 19.8. im KunstHausWien ausgestellt sind, aussieht. Das unterstreicht der Titel der Schau, „It’s Not Me, It’s A Photograph“: Das bin nicht ich, das ist ein Foto – beachtet doch bitte, dass Bilder stets auch Konstruktionen sind.

Brotherus macht es ihren Betrachtern dabei insofern schwer, als sie ihre eigene Biografie in einer Direktheit und Offenheit serviert, die ihresgleichen sucht. Insbesondere die Serie „Das Mädchen sprach von Liebe“ (1997 – 1999) lässt einen tief schlucken, erzählt sie doch von einer frühen, gescheiterten Ehe. Eine verzweifelte junge Brotherus liegt da weinend auf einer Matratze (das Bild heißt „I hate sex“) oder hat ihren Kopf wie in einer Schraubzwinge, gehalten von Männerhänden in Lederhandschuhen.