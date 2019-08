Fotografie: Ein Start-up mit Langzeitwirkung

Überzeugungsarbeit (neudeutsch: „Pitch“) hatte Daguerre bereits ein paar Monate vor dem symbolträchtigen Augusttag geleistet. Am 14. Juni unterzeichnete er mit seinem Mitstreiter Isidore Niépce einen Vertrag mit Frankreichs Innenminister, in dem der Staat um 10.000 Francs die Rechte an dem neuen fotografischen Verfahren erwarb:

Dank der „Daguerrotypie“ konnten durch Chemikalien lichtempfindlich gemachte versilberte Kupferplatten Bilder in hoher Qualität dauerhaft festhalten. Als der Vertrag politisch abgesegnet war, wurde die Idee umgehend vermarktet – eine sogenannte „Daguerrotypomanie“, neu- deutsch Hype, war die Folge. Viele weitere Aspekte der frühen Fotografiegeschichte scheinen in technischen Innovationen späterer Jahre Widerhall zu finden. Dem Briten William Henry Fox Talbot, der parallel zu Daguerre an fotografischen Verfahren geforscht hatte, kam das Schicksal des ewigen Zweiten zu, auch wenn das von ihm erfundene Positiv-Negativ-Verfahren den längeren Atem haben sollte: Daguerrotypien waren stets nur Unikate, die Herstellung recht aufwändig.