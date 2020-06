Fotograf Lucien Clergue gestorben

APA1071860-3 - 24072009 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ZU APA308 KI - Bernheimer, einer der international renommiertesten Kunsthändler, ist ebenfalls vertreten im Galerien-Reigen rund um die Festspieleröffnung. In Schloss Fuschl präsentiert der Deutsche Fotos von Lucien Clergue, einem Pionier der ästhetischen Hochglanz-Fotografie. Clergue ist vor allem durch seine Porträt-Serien von Picasso und Jean Cocteau, seine Stierkämpfer sowie die Serien mit Akten am Strand und den Zigeunern Südfrankreichs international bekanntgeworden. Im Bild: "Nu de la plage" von Lucien Clergue. APA-FOTO: LUCIEN CLERGUE / GALERIE BERNHEIMER

1934 geboren, war Lucien Clergue der erste seiner Zunft, der 2007 in die Académie des Beaux-Arts in Paris aufgenommen wurde.

In seinen spielerischen Aktfotografien machte er die Grenzen zwischen Kunst und Fotografie vergessen. Pablo Picasso und Jean Cocteau war er Zeit ihres Lebens freundschaftlich verbunden. Am Samstag ist er seinen großen Mentoren nachgefolgt. Nach langer Krankheit starb Lucien Clergue am 15. November im Alter von 80 Jahren in Nimes.