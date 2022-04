Fotoausstellung: Weit mehr als 50 Schattierungen von Grau

Für Aufsehen sorgte kurz vor seinem Tod schließlich auch seine Serie „Lebensmittel“ (2012): Dafür hatte er in Lachsfarmen, Brotfabriken, landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachthöfen – erstmals teilweise in Farbe – dokumentiert, wie Lebensmittel industriell produziert werden. Gruselig, das eingeschweißte Fleisch, ein Apfel oder die eingefärbten Paradeiser in Plastikfolie in knalligem Bunt.