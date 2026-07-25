Stimmprobleme, Soundprobleme und sehr viel Spaß mit 80er-Hits

Es war das Thema des Tages: Die Stimmprobleme von einigen der Stars, die Freitag vor 6.000 Zusehern auf der Wiener Donauinsel beim „Forever Young – Das 80er-Festival“ die bekanntesten Melodien dieses unbeschwerten Jahrzehnts zelebrierten. Am deutlichsten gealtert war das Vokalorgan von Paul Young. Der 70-Jährige hatte in den 80ern eine gute Dosis Soul in den britischen Pop getragen. 40 Jahre später auf der Donauinsel klang er raspelig, war immer wieder für ein paar Töne nicht zu hören, hatte keine Band und wirkte in seinem Auftreten generell nicht fit für die Bühne – kein Elan, keine Freude. Young klang nicht nur angestrengt, er sah auch so aus. Am Ende war es gut, dass er seinen Auftritt auf „Everytime You Go Away“ und die vier weiteren Songs, die man von ihm kennt, beschränkte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Conn Paul Young.

Weit besser war davor Midge Ure. Der Frontmann von Ultravox war der kompletteste Musiker des Tages, trat mit hervorragender Band auf, spielte Gitarre und Keyboards und hat im Gegensatz zum Großteil des restlichen Line-ups alle Songs selbst geschrieben. Mit 72 wirkte er ambitioniert und superfit, sah aus wie ein extrem schlanker Ben Kingsley. Stimmlich aber ist auch Ure gealtert. Auch bei ihm gab es Momente, in denen der Gesang nicht zu hören war. Immer wieder drehte er den Kopf vom Mikro weg. Das hatte früher wohl den Sinn, dass das Mikro nicht übersteuert, wenn die Stimme Power liefert. Wenn sie das aber nicht mehr kann, bleibt nichts über, was im Publikum ankommt. Schade. Ure hat tolle Melodien geschrieben: „Fade To Grey“ (für Visage), „Dancing With Tears In My Eyes“, „Hymn“ und natürlich „Vienna“. Zur Feier des Tages spielte er diesen Hit in der Extended-Version. Seinen Solo-Hit „Breathe“ musste er dafür aber aus Zeitgründen auslassen.