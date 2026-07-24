Alphaville-Auftritt in Wien abgesagt: Sänger Marian Gold brach sich Rippe

Ein für Freitagabend in Wien geplanter Auftritt der 80-er-Pop-Band Alphaville musste kurzfristig abgesagt werden. Er habe sich eine Rippe gebrochen und sei deshalb nicht bühnentauglich, schilderte Sänger Marian Gold in einem Videobeitrag auf Facebook.

Daher könne er nicht beim „Forever Young Festival“ auftreten, das auf der Donauinsel mit Künstlern wie Limahl, Peter Schilling und Paul Young über die Bühne ging, die die 1980er-Jahre prägten.