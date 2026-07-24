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Kultur

Alphaville-Auftritt in Wien abgesagt: Sänger Marian Gold brach sich Rippe

Der Sänger fühlte sich nicht bühnentauglich.
24.07.2026, 19:54

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Alphaville in concert

Ein für Freitagabend in Wien geplanter Auftritt der 80-er-Pop-Band Alphaville musste kurzfristig abgesagt werden. Er habe sich eine Rippe gebrochen und sei deshalb nicht bühnentauglich, schilderte Sänger Marian Gold in einem Videobeitrag auf Facebook. 

Daher könne er nicht beim „Forever Young Festival“ auftreten, das auf der Donauinsel mit Künstlern wie Limahl, Peter Schilling und Paul Young über die Bühne ging, die die 1980er-Jahre prägten.

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„Diese Entscheidung fällt uns alles andere als leicht. Wir haben uns sehr darauf gefreut, diese beiden Abende gemeinsam mit euch zu verbringen“, postete die Band. „Wir freuen uns, euch schon bald gesund und voller Energie wiederzusehen“, hieß es tröstend. Mit Hits wie „Big in Japan“, „Sound like a Melody“ und „Forever Young“ sicherten sich die deutschen Synth-Popper einen Platz in der Musikgeschichte. Von der Originalbesetzung ist nur mehr Marian Gold mit von der Partie.

Pop Konzert Wien
Agenturen, jde  | 

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