"For The Throne": "Game of Thrones"-Sampler zum Finale

Pünktlich zum gerade via Sky über die Bühne gehenden Finale der achten und letzten Staffel von „Game of Thrones“ gibt es nun einen Soundtrack mit Musik, die von der Fantasy-Reihe inspiriert wurde. „For The Throne“ heißt der von HBO und Columbia Records produzierte Sampler und erscheint am 26. April. Die "Game of Thrones"-Musik ist zunächst nur digital auf Streamingdiensten, also als Playlist, verfügbar. Für den Sommer wurden aber bereits elf verschiedene Vinyl-Plattencover, die für die Familienhäuser der Saga stehen, angekündigt. Diese endet im Mai nach der finalen achten Staffel.

Die 13 Songs ganz verschiedener Genres lehnen sich thematisch an die mittelalterliche Welt der US-Serie an, ohne direkt inhaltlich auf die Erzählstränge einzugehen. Musiker wie die spanische Flamenco-Pop-Sängerin Rosalia, die Indie-Rockband The National oder Songwriter James Arthur singen über komplizierte Liebesbeziehungen, Verrat und Machtspiele.

The National bewiesen bereits in der Vergangenheit ihre Leidenschaft für „Game of Thrones“, nahmen den Song „The Rains of Castamere“. Zu hören ist er im Abspann in der Episode „ Blackwater“.