"For Forest" in Klagenfurt: Der Wald im Stadion ist vollendet

In der lokalen Politik und der lokalen Bevölkerung war und ist das Projekt stark umstritten - insbesondere FPÖ und BZÖ mobilisierten heftig dagegen. Littmann und Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz betonten am Donnerstag erneut, dass kein Steuergeld in das von Mäzenen finanzierte Projekt geflossen sei.

Der Unternehmer Herbert Waldner, der neben anonymen Schweizer Geldgebern der größte Unterstützer des Vorhabens in Kärnten ist, bemühte sich ebenfalls um De-Eskalation: Durch die Projektgesellschaft, an der er und Littmann je zur Hälfte beteiligt ist, seien durch die Anstellung von 13 Personen auch Steuerleistungen entstanden, beim Aufbau habe die Baugesellschaft STRABAG Langzeit-Arbeitslose integriert. Die Symbolik, dass "die Anziehungskraft der Natur größer ist als das Ego des Menschen", möge man "politisch außer Streit stellen", wünschte sich Waldner: "Dem Wald ist es nämlich egal, wer gerade an der Macht ist".

Die Eröffnung am 8.9. findet am Sonntag um 14 Uhr statt, ab 12 Uhr ist das Stadion geöffnet, Eintritt ist frei. In der Folge kann das Stadion bis 27.10. täglich von 10 - 22 Uhr besucht werden, es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm.