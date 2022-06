Foo Fighters kündigen "Feste der Erinnerung" an Taylor Hawkins an

Die US-Rockband Foo Fighters gedenkt ihres im März gestorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins (im Foto links neben Dave Grohl) mit zwei Konzerten in diesem Jahr. Wie die Gruppe am Mittwoch auf ihrer Webseite mitteilte, wird sie gemeinsam mit anderen Musikern sowie mit Angehörigen Taylors in einer "All-Star Rock and Roll Show" am 3. September im Londoner Wembley-Stadion und am 27. September im Kia Forum in Los Angeles auftreten.

Die Konzerte sollen demnach "Feste der Erinnerung an Taylor und sein Vermächtnis als globale Rock-Ikone" werden. Gespielt werden sollen "die Songs, in die er sich verliebte und die, die er ins Leben gerufen hat", hieß es auf der Webseite weiter.

Tod mit 50

Hawkins war am 25. März mit nur 50 Jahren auf Tournee in Kolumbien gestorben. Der Schlagzeuger war Medienberichten zufolge tot in einem Hotel in der Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden in Hawkins Körper jedoch zehn verschiedene Substanzen festgestellt, darunter Marihuana, Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide.