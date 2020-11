Foo-Fighters-Chef "verliert" gegen Wunderkind in Schlagzeugwettstreit

In der Late Show von Stephen Colbert gestand Grohl nun seine Niederlage ein. "Dieses Mädchen ist eine Naturgewalt", sagte er. Er fühlte sich an seine Schulzeit erinnert. "Ich würde wieder einen Tritt in den Hintern kriegen."

Bushell reagierte auf Twitter: Sie habe viel Spaß gehabt. Und wolle mit Grohl zusammenarbeiten.