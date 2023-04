Folkshilfe suchen die schönen Momenten in „all dem Wahnsinn“

Glaubt er tatsächlich daran, dass die Menschheit gerade umdenkt?

Ritts „Nein“ kommt schnell und entschieden. „Ich wünsche es mir“, sagt er. „Und bei mir sind im Kleinen in den vergangenen Jahren ein paar Dinge passiert, die mir gezeigt haben, dass das möglich ist. Ich hatte neben der Corona-Pandemie auch privat turbulente Zeiten, die aber später zu etwas Positivem geführt haben. Denn was bleibt einem, wenn man in der Familie Krankheiten hat, oder die Nachrichten über diesen unfairen, verrückten Krieg in der Ukraine sieht, was alles oft schwer auszuhalten ist? Es sind unsere sozialen Kontakte, unsere Beziehungen und das Zueinanderfinden. Und da gibt es in all diesen Wahnsinnigkeiten auch sehr viele schöne Momente und Storys.“